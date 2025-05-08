У НАЗК планують удосконалити функцію моніторингу способу життя

Національне агентство з питань запобігання корупції планує посилити інструменти для пошуку незаконних доходів в межах функції моніторингу способу життя.

Про це голова НАЗК Віктор Павлущик повідомив у коментарі Укрінформу у межах заходу, присвяченого Огляду доброчесності та антикорупційної політики України ОЕСР.

«Ми бачимо перспективу розвитку інструменту моніторингу способу життя, який вже має позитивні результати, зокрема, у рішеннях ВАКС по цивільній конфіскації. Нагадаю, що за чотири перші місяці цього року НАЗК спрямувало 22 матеріали до САП по необґрунтованих активах, зі свого боку САП за цей час вже направила до ВАКС 11 позовів про цивільну конфіскацію», - сказав Павлущик.

За його словами, моніторинг способу життя має доповнитися ще однією формою аналітичної діяльності, що дозволить безпосередньо агенції виявляти незаконні доходи.

Голова НАЗК зауважив, що зараз важливу роль у процесі викривання відіграють звернення громадян, журналістські розслідування й інструмент декларування.

Як повідомляв Укрінформ, Організація економічного співробітництва та розвитку презентувала Огляд з питань доброчесності та протидії корупції. Зокрема, ОЕСР вітає міцну нормативно-правову антикорупційну базу в Україні, але закликає почати стимулювати більш стійку культуру доброчесності в держуправлінні та в суспільстві загалом.