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АНАЛІТИКА

Держава погодила гранти переробним підприємствам на 100 мільйонів

12:50 08.05.2025 |

Економіка

 

Міністерство економіки погодило ще 21 заявку за програмою грантів для переробних підприємств на загальну суму 103,3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що після виконання умов держпрограми ці компанії зможуть залучити кошти для запуску або розвитку виробництва.

У міністерстві уточнили, що програма реалізується в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона дає підприємствам можливість отримати на умовах співфінансування кошти для модернізації або розширення виробничих потужностей.

Шість грантів на суму 31,4 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, інші п'ятнадцять - Державна служба зайнятості України.

Серед підприємців, яким погоджено заявки, - виробники харчових продуктів, текстилю, кормів для тварин, медичних товарів, електрообладнання, безпілотників, а також компанії з дерево- та металообробки.

Загалом Мінекономіки цього року вже затвердило 71 грантову заявку на загальну суму понад 343 млн грн. Торік держава надала виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Подача заявок на гранти триває постійно, хвилями по два тижні. Із 28 квітня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу "Дія".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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