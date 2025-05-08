Фінансові новини
- |
- 08.05.25
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держава погодила гранти переробним підприємствам на 100 мільйонів
12:50 08.05.2025 |
Міністерство економіки погодило ще 21 заявку за програмою грантів для переробних підприємств на загальну суму 103,3 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що після виконання умов держпрограми ці компанії зможуть залучити кошти для запуску або розвитку виробництва.
У міністерстві уточнили, що програма реалізується в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона дає підприємствам можливість отримати на умовах співфінансування кошти для модернізації або розширення виробничих потужностей.
Шість грантів на суму 31,4 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, інші п'ятнадцять - Державна служба зайнятості України.
Серед підприємців, яким погоджено заявки, - виробники харчових продуктів, текстилю, кормів для тварин, медичних товарів, електрообладнання, безпілотників, а також компанії з дерево- та металообробки.
Загалом Мінекономіки цього року вже затвердило 71 грантову заявку на загальну суму понад 343 млн грн. Торік держава надала виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.
Подача заявок на гранти триває постійно, хвилями по два тижні. Із 28 квітня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу "Дія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA - Шмигаль
|Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак
|Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Рада ратифікувала угоду зі США про природні ресурси. Чому це історичний крок
|Міноборони допустило до експлуатації три модифікації помпових рушниць
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $61,9 за барель
|Україна у квітні зменшила імпорт електрики на 31% - DiXi Group
|Українські аграрії отримають понад ₴390 мільйонів дотацій на розвиток господарств
|У НАЗК планують удосконалити функцію моніторингу способу життя
Бізнес
|Мін'юст США вимагає від Google продати два ключові рекламні продукти компанії
|Google випустила оновлений Gemini 2.5 Pro: топові результати у створенні сайтів та відео
|Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
|57% працівників видають роботу ШІ за свою
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry