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АНАЛІТИКА

Міста для будівництва соціального житла для переселенців за кошти ЄІБ ще не обрали, – віцепрем'єр Кулеба

12:46 08.05.2025 |

Економіка

 

До пілотного проєкту створення соціального муніципального житла за допомогою ЄІБ можуть долучитись 50 громад, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Зараз ми розглядаємо 50 громад, які можуть бути частиною цього проєкту. Для нас дуже важливо, щоб ініціатива йшла від громад. Щоб вони були спроможніми. Тобто не просто хотіли, але і мали можливість це реалізовувати. Ця спроможність в першу чергу це компетенція і безумовна можливість співфінансування", - прокоментував Кулеба.

Як повідомила у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова регіонального представництва ЄІБ в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова, ЄІБ вже проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо вже 2025 року.

За її словами, пілотний проєкт дозволить протестувати підхід і методологію створення системи соціального житла в Україні. Процес створення моделі відбувається в тісній співпраці з експертами ЄІБ та Єврокомісії, які допомагають досвід країн ЄС адаптувати до українського контексту.

"Сенс цього проекту полягає в тому, що ми не просто будуємо житло, а ми з самого початку реалізації цього проекту маємо розуміти для кого воно Ми розглядаємо проєкти в прив'язці до зростання економічної активності або до показника, коли керівник територіальної громади, мер міста, каже, що ми готові побудувати на дві тисячі родин таке житло, тому що знаємо, куди вони підуть працювати, де будуть навчатися їх діти", - навів приклад Кулеба.

Він повідомив, що фінансова економічна модель пілотного проєкта знаходиться у розробці, йдуть постійні консультації з Міністерством фінансів, з Міністерством економіки, з міжнародними партнерами.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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