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Реєстр збитків для України вже отримав понад 27,5 тис. заяв

12:17 08.05.2025 |

Економіка, Україна

 

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), отримав вже понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях. Про це у середу, 7 травня, в коментарі DW повідомив виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський.

"Якщо говорити про заяви, то на сьогодні приблизно 27,5 тисячі вже подано в різних категоріях. Найбільше - це та, яка найдовше по часу відкрита - про руйнування житла. Ця категорія матеріальна, де ми даємо можливість заявникам оцінити розмір їхніх збитків. Ми бачимо, що в цій категорії середній розмір заяви - близько 60-62 тисяч євро", - сказав він, додавши, що таким чином загальна вартість збитків, зафіксованих у цих заявах, сягає суми близько мільярда євро.

У інших категоріях, які не є матеріальними, заявників не просять оцінити їхні втрати, зауважив Ключковський. "Ми розуміємо, що втрата життя не оцінюється, чи зникнення безвісти, чи якісь інші речі. Оцінку, як визначати розмір компенсації в таких заявах, буде займатися майбутня компенсаційна комісія, яка буде їх розглядати по суті", - зазначив посадовець.

Ключковський: Консенсус - Росія має заплатити

Виплат за заявами ще не було, тому що компенсаційний механізм не створений, наголошує Ключковський. "Має бути створена комісія, яка буде визначати розмір компенсації в кожному випадку. Питання компенсаційного фонду ще відкрите, бо поки остаточного рішення про те, звідки будуть брати кошти, немає. Консенсус усіх держав, які беруть участь в нашому процесі - це те, що Росія має заплатити. А механізм цього, чи це буде із заморожених суверених активів Росії, чи з інших джерел - це питання поки відкрите", - сказав він.

Прогнозувати коли такі виплати можуть відбутися Ключковський не береться, але переконаний, що вони повинні бути в осяжному майбутньому. "Звісно, історія знає приклади, коли діти і навіть онуки постраждалих отримували виплати, - зазначив він. - Але, звісно, головне завдання у тому, щоб ці репарації були ефективними. Ми говоримо про роки. Звісно, йдеться не про місяці, а роки. Ми сподіваємося, що це не почнеться через 10 років, скоріше рік, два, три, може, п'ять".

За словами виконавчого директора Реєстру, багато чого залежить від політичної і геополітичної обстановки. "Тому ми можемо говорити про найближчі кроки. Найближчі кроки - це створення компенсаційної комісії, це другий компонент механізму. Договір про його створення може бути укладений вже до кінця цього року, і в наступному комісія почне працювати. Це той найближчий орієнтир, про який ми можемо більш-менш чітко говорити", - зазначив Ключковський, додавши, що нині в переговорах беруть участь більше 50 держав.

Наступного тижня в Гаазі, зазначив він, пройде другий раунд формальних переговорів. "Дорожня карта цього процесу передбачає його укладення до кінця наступного року. Далі ми чекатимемо на ратифікацію і сподіваємося, що в 2026-му році він набуде чинності, і, відповідно, комісія почне працювати", - резюмував посадовець.

Міжнародний реєстр збитків для України було створено 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк'явіку як перший крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. До цієї ініціативи долучилися 40 країн, було відкрито офіс Реєстру в Києві. Тепер рада директорів Реєстру закликає країни завершити розробку договору про сам механізм компенсації з доступом до коштів для відшкодування збитків.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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