В Україні із початку року закрилося на 44% ФОПів більше, ніж торік

Майже 82 тисячі нових фопів відкрились та майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність за перші чотири місяці 2024 року. На один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих. До порівняння, минулоріч відкривалось більше малих бізнесів, ніж закривалось. Найпопулярніша галузь серед нових підприємців - роздрібна торгівля: її обрали майже чверть новостворених фопів.

81 928 фопів відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 фопів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 фопів більше, ніж закрилось.

Чверть всіх нових фопів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7 129 фопів обрали ІТ та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку оптова торгівля - 6 216 нових підприємців.

Найбільше фопів цьогоріч зареєстрували у Києві - 11,6 тисячі або 14.2%. Наслідує Дніпропетровщина - 7,8 тисячі (9.6%) та Львівщина - 6,1 тисячі (7.6%).

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових фопів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків склала лише 39%.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на запит Опендатаботу зауважив, що сплеск закриттів фопів на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

«Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік - це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку. Водночас починаючи з березня 2025 р., кількість відкритих ФОП (20 029) більша за ті, що закрились (18 477). Так само й у квітні: 21 517 нових - більше, ніж закритих, на 3 899 підприємців», - коментує Данило Гетьманцев.

На його думку, зміна кількості фопів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів в країні, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації у сплаті податків або уникнення мобілізації. Прикладом може служити популярна схема використання фопів замість найманих працівників.

Фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетман вважає, що ці зміни переважно вплинули на так званих «сплячих фопів» - тобто людей, які не вели активно підприємницьку діяльність, або робили це епізодично. Водночас для фопів, що працювали та мали обіги й прибуток, нічого істотно не змінилось.

«Безумовно, інколи закриваються й активні бізнеси через складнощі роботи у війну. Серед ключових проблем у роботі підприємці найчастіше зазначають падіння споживчого попиту, брак фахової робочої сили, відсутність доступу до дешевого фінансування й, звісно, небезпеку через війну. Для активного бізнесу військовий збір у 800 грн на місяць навряд чи стане суттєвою перешкодою», - коментує Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Ті ж, хто на воєнний час заморозили свою діяльність, та думали, що робити зі своєю справою, будуть закриватись й надалі - втім ситуація буде вирівнюватись у найближчі місяці. Експерт очікує, що за підсумками 2025 року в цілому кількість відкритих та закритих фопів буде приблизно рівною - на відміну від попередніх років, коли новостворених бізнесів було більше.

У перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів фопів цьогоріч: 7 014. Загалом 88 388 нових підприємців вже зареєстровано від початку року станом на початок травня.

Нагадаємо, що після прийняття закону про підвищення податків для фопів, Опендатабот проводив опитування підприємців стосовно майбутніх планів. 27% з опитаних прийняли рішення припинити свою діяльність.