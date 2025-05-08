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АНАЛІТИКА

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року - Мінекономіки

 

США розглядують можливість формування своєї частки в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови, який планується запустити найближчими місяцями, як за рахунок грошових внесків, так і врахування вартості поставленої Україні військової допомоги, повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

"Обидва механізми розглядаються - коштами та військовою допомогою. Розраховуємо, що обидва механізми запрацюють цього року", - сказав він на прес-конференції в Києві у четвер.

Соболєв підтвердив, що на першому етапі роботи Фонду розрахунок переважно на внески американської сторони, бо за спільними з Мінфіном розрахунками, якби такий Фонд був створений 2019 року, то до сьогоднішнього моменту реальні внески в нього з українського боку за рахунок надходження 50% доходів від нових та "сплячих" ліцензій, а також 50% ренти від них склали би лише біля 3 млрд грн.

Водночас заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка уточнив, що угода з американськими партнерами побудована таким чином, що в якості першого внеску української сторони зараховується майбутній грошовий потік від України у вигляді 50% доходів від ліцензій та ренти
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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