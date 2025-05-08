Фінансові новини
- |
- 08.05.25
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року - Мінекономіки
10:44 08.05.2025 |
США розглядують можливість формування своєї частки в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови, який планується запустити найближчими місяцями, як за рахунок грошових внесків, так і врахування вартості поставленої Україні військової допомоги, повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв.
"Обидва механізми розглядаються - коштами та військовою допомогою. Розраховуємо, що обидва механізми запрацюють цього року", - сказав він на прес-конференції в Києві у четвер.
Соболєв підтвердив, що на першому етапі роботи Фонду розрахунок переважно на внески американської сторони, бо за спільними з Мінфіном розрахунками, якби такий Фонд був створений 2019 року, то до сьогоднішнього моменту реальні внески в нього з українського боку за рахунок надходження 50% доходів від нових та "сплячих" ліцензій, а також 50% ренти від них склали би лише біля 3 млрд грн.
Водночас заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка уточнив, що угода з американськими партнерами побудована таким чином, що в якості першого внеску української сторони зараховується майбутній грошовий потік від України у вигляді 50% доходів від ліцензій та ренти
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA - Шмигаль
|Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак
|Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Рада ратифікувала угоду зі США про природні ресурси. Чому це історичний крок
|Міноборони допустило до експлуатації три модифікації помпових рушниць
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $61,9 за барель
|Україна у квітні зменшила імпорт електрики на 31% - DiXi Group
|Українські аграрії отримають понад ₴390 мільйонів дотацій на розвиток господарств
|У НАЗК планують удосконалити функцію моніторингу способу життя
Бізнес
|Мін'юст США вимагає від Google продати два ключові рекламні продукти компанії
|Google випустила оновлений Gemini 2.5 Pro: топові результати у створенні сайтів та відео
|Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
|57% працівників видають роботу ШІ за свою
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry