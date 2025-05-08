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Японія передала Україні обладнання для обстеження мостів і доріг
09:56 08.05.2025 |
Японське агентство міжнародної співпраці (JICA) передало Державному агентству відновлення обладнання для обстеження мостів і доріг. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
Зокрема, Агентство відновлення отримало:
→ високоточне обладнання для обстеження транспортної інфраструктури, насамперед зруйнованих мостів;
→ спеціалізовані автомобілі, які будуть використовуватись для обстеження автомобільних доріг державного значення.
Крім того, передбачено також надання навісного обладнання для цих автомобілів в межах наступної фази грантової угоди.
За даними міністерства, збитки, завдані російською агресією українському транспортному сектору, на сьогодні становлять понад $77 млрд. Майже $30 млрд із них необхідно саме для відновлення доріг державного значення та мостів на них.
Загалом із 2023 року Україна та Японія домовилися про виділення (зокрема, в межах проєктів JICA) понад $700 млн на потреби відновлення.
Найпершу грантову угоду для програми екстреного відновлення між JICA та урядом України було підписано 9 березня 2023 року. З того часу реалізовано вже три фази програми.
Грантову угоду для четвертої фази було підписано на початку квітня цього року. У її межах передбачено спрямування $58 млн на гуманітарне розмінування, енергетику, водопостачання, громадське здоров'я та безпеку, освіту, відновлення інфраструктури в регіонах.
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