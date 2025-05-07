Понад 9000 українців цього року отримали ваучери на навчання за новою професією. Більшість – старше 45 років

Цього року вже 9083 українці скористалися можливістю здобути нову професію, освоїти затребувану спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на безоплатне навчання від Міністерства економіки та Служби зайнятості.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості.

Серед тих, хто вже скористався такою можливістю:

* 6937 людей віком 45+;

* 1328 внутрішньо переміщених осіб;

* 530 людей із інвалідністю;

* 285 учасників бойових дій;

* 2 людини, які звільнилася з військової служби;

* 1 людина, стосовно якої встановлено факт позбавлення свободи.

Найбільше ваучерів видано у Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях.

Найпопулярніші професії або спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами, - це медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів.

Ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієї зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їхній перелік кожні три місяці публікується на сайті Міносвіти.

Навчатися можна як у професійно-технічних, так і у вищих навчальних закладах.

Хто може отримати ваучер на навчання

Підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх трьох років.

Зокрема, це такі категорії:

* українці віком від 45 років із офіційним трудовим стажем щонайменше 15 років;

* учасники та учасниці бойових дій, за умови звернення не пізніше трьох років із дати демобілізації;

* люди з інвалідністю;

* внутрішні переселенці;

* звільнені з військової служби за станом здоров'я або через скорочення штату;

* колишні військовополонені;

* українці, які дістали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Програма фінансується за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Компенсація на навчання складає 30 тисяч грн.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці. Найбільш дефіцитними є кваліфіковані робітники та професіонали - тобто ті, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, а також ті, які мають вищу освіту.

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

До того стало відомо, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.