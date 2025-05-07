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Голова ДПС хоче змінити податкове навантаження у регіонах
14:20 07.05.2025 |
Державна податкова служба працює над удосконаленням підходів до розрахунку податкового навантаження з урахуванням регіональних особливостей.
Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з підприємствами та бізнес-асоціаціями Івано-Франківщини.
Він зазначив, що важливим питанням є істотна різниця в податковому навантаженні між регіонами в межах однієї галузі.
"На жаль, до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда ДПС вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах", - розповів Кравченко.
За його словами, конкретні пропозиції для бізнесу очікуються до кінця травня 2025 року.
Кравченко також звернув увагу, що в Івано-Франківській області порівняно з минулим роком зросла на понад 3,3 тисячі кількість суб'єктів господарювання - до 90 тис.
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