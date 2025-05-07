Мінекономіки ініціює запровадження режиму ліцензування та квотування експорту металобрухту

Міністерство економіки України ініціює запровадження режиму ліцензування та квотування експорту брухту чорних металів (металобрухту) із встановленням нульового обсягу квоти.

Відповідну норму внесено в проєкт постанови уряду "Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 р. №1481", який оприлюднило Мінекономіки для громадського обговорення, повідомив департамент зовнішньоекономічної діяльності та торговельного захисту.

"Проєктом постанови, шляхом доповнення додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 № 1481 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік", пропонується запровадити режим ліцензування та квотування експорту брухту чорних металів (металобрухту), що класифікується за кодом згідно з УКТ ЗЕД 7204 із встановленням нульового обсягу квоти", - йдеться у повідомленні.

У пояснювальній записці, теж оприлюдненій на сайті відомства разом із аналізом регуляторного впливу до проєкту постанови, зазначається, що забезпечення вітчизняних метпідприємств металобрухтом, який утворився на території України, набуває стратегічного значення для безперебійного виробництва і постачання металопродукції для потреб вітчизняного військово-промислового комплексу, машинобудування, відновлення інфраструктури.

З посиланням на інформацію об'єднання підприємств "Укрметалургпром" зазначається, що через збройну агресію РФ було тимчасово втрачено не лише металургійні активи України, а й також її найбільші промислові регіони, які забезпечували основну частину заготівлі металобрухту - стратегічної сировини, без якої не може функціонувати металургія країни. До того ж на значній частині решти регіонів через близькість військових дій та засміченості вибухонебезпечними боєприпасами та речовинами заготівля металобрухту просто неможлива і, за прогнозами військових експертів, не буде можливою ще довгі роки, що значно посилить вже наявний дефіцит цієї стратегічної сировини на внутрішньому ринку.

При цьому обсяги експорту металобрухту з України зростають, зокрема у 2024 році обсяг експорту зріс майже на 60%, а порівняно із 2022 роком - більше ніж у шість разів до позначки біля 300 тис. тонн. У березні 2025 року обсяг експорту металобрухту з України сягнув позначки у 40 тис. тонн на місяць, що майже дорівнює сумарному обсягу експорту (41 тис. тонн) за два перших місяця цього року. За умови збереження цього показника без урахування його можливого зростання наступними місяцями загальний обсяг експорту металобрухту з України може сягнути у річному вимірі майже 450 тис. тонн, що у півтора разу перевищуватиме аналогічний показник 2024 року.

За прогнозами "Укрметалургпрому", якщо обсяги експорту металобрухту залишаться на нинішньому рівні, близько 300 тис. тонн в рік, це означатиме потенційну втрату понад 1,5 млн тонн виробництва сталі і, відповідно, недовиробництво близько 1,4 млн тонн металопрокату. Останній на $200-350 за тонну дорожчий за чавун, який підприємства розливають та експортують у випадку дефіциту металобрухту, а отже, Україна недоотримає в середньому $0,4 млрд валютних надходжень в рік, що майже у 5 разів перевищує валютну виручку від експорту брухту.

За інформацією "Укрметалургпрому", за останні п'ять років українські метпідприємства сплатили близько 200 млрд грн (90 млрд грн у період дії воєнного стану) податків та зборів до бюджетів всіх рівнів. Враховуючи показники 2024 року, втрати від недоотримання податків та зборів у перерахунку на 1,5 млн тонн сталі можуть становити близько 7 млрд грн.

Зазначається, що одна тонна металобрухту дає змогу виробити більше ніж 5 тонн сталі. В цьому контексті кумулятивний ефект від переробки однієї тонни металобрухту у готову металопродукцію може становити близько 15 тис. грн у вигляді податків та зборів та, в середньому, додатково $1,2 тис. у вигляді валютних надходжень в Україну від експорту металопродукції (продукції з доданою вартістю).

Очікується, що реалізація вищезгаданої постанови сприятиме безперебійній роботі металургійної та ливарної галузей промисловості України, а також стабілізації ситуації із забезпеченням потреби металобрухту на внутрішньому ринку України.

Проєкт постанови, аналіз її регуляторного впливу та пояснювальна записка до проєкту оприлюднені на сайті Мінекономіки в розділі "Обговорення проєктів документів".