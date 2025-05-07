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АНАЛІТИКА

В Україні зріс попит на імпортовані вживані авто

10:18 07.05.2025 |

Економіка

 

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть: електромобілі - 23%; дизельні - 22%; гібриди - 5%; авто з ГБО - 4%.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1189 од.;

2. RENAULT Megane - 838 од.;

3. SKODA Octavia - 696 од.;

4. TESLA Model Y - 552 од.;

5. NISSAN Leaf - 544 од.;

6. AUDI Q5 - 511 од.;

7. VOLKSWAGEN Tiguan - 510 од.;

8. VOLKSWAGEN Passat - 491 од.;

9. NISSAN Rogue - 488 од.;

10. TESLA Model 3 - 478 од.

Повідомляється, що середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Всього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

За матеріалами: Економічна правда
 

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