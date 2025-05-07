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В Україні зріс попит на імпортовані вживані авто
10:18 07.05.2025 |
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% більше, ніж рік тому.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть: електромобілі - 23%; дизельні - 22%; гібриди - 5%; авто з ГБО - 4%.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 1189 од.;
2. RENAULT Megane - 838 од.;
3. SKODA Octavia - 696 од.;
4. TESLA Model Y - 552 од.;
5. NISSAN Leaf - 544 од.;
6. AUDI Q5 - 511 од.;
7. VOLKSWAGEN Tiguan - 510 од.;
8. VOLKSWAGEN Passat - 491 од.;
9. NISSAN Rogue - 488 од.;
10. TESLA Model 3 - 478 од.
Повідомляється, що середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Всього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.
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