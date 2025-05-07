Норвезький фонд Norfund визначив пріоритетні сфери для інвестицій в Україну

Норвезький інвестиційний фонд Norfund визначив ключові напрямки для інвестування в Україну, серед яких - приватний сектор, відновлювана енергетика, сільське господарство та підтримка експортного потенціалу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що керівництво Мінфіну провело робочу зустріч з представниками фонду, під час якої обговорили можливості для відновлення України.

За інформацією міністерства, фонд планує зосередитись на підтримці зростання українського приватного сектору, створенні робочих місць та підвищенні економічної стійкості, особливо на територіях, що постраждали від російської збройної агресії.

Серед пріоритетів Norfund - фінансування проєктів з відновлюваної енергетики для підвищення енергетичної незалежності України, інвестиції у виробництва з експортним потенціалом, сільське господарство, банківський сектор та відбудову інфраструктури.

Норвезький інвестиційний фонд Norfund нещодавно розпочав свою роботу в Україні та наразі формує свою команду і досліджує потенційні сфери для інвестицій. Уряд Норвегії спрямує близько 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну.

Уряд Норвегії надав повноваження Norfund для інвестування в Україну через програму підтримки Нансена, що дасть змогу знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, включаючи норвезькі підприємства.

Як повідомлялося, Норвегія є стратегічно важливим партнером та донором військової, гуманітарної та фінансової підтримки Україні. Від початку повномасштабного вторгнення уряд Норвегії спрямував Україні понад пів мільярда грантової фінансової допомоги.

Норвегія також є найбільшим донором URTF - Трастового фонду Світового банку Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України - понад 633 млн доларів США із загального обсягу у 1,92 млрд доларів США. Проєкти, які фінансуються URTF, націлені на підтримку секторів енергетики, охорони здоров'я, сільського господарства та відновлення.