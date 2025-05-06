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В Україні розробляють стратегію зайнятості населення
08:59 06.05.2025 |
Міністерство економіки України працює над розробкою Стратегії зайнятості населення. Її метою є підтримка економічного розвитку через зниження рівня безробіття, забезпечення рівного доступу до якісних робочих місць та підвищення гнучкості ринку.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
"Відновлення ринку праці є одним із ключових завдань уряду. Ми маємо значний потенціал серед ветеранів, жінок, молоді, людей із інвалідністю, яких необхідно активно залучати до ринку праці. Для цього ми розпочали розробку стратегії зайнятості, яка орієнтована не лише на оновлення правового поля, але й на зниження безробіття, боротьбу з неформальною зайнятістю та зміцнення соціального захисту", - прокоментувала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Майбутня стратегія зайнятості буде спрамована, зокрема, на:
* створення нових робочих місць: підтримка малого та середнього підприємництва, залучення інвестицій, розвиток соціального підприємництва;
* професійна переорієнтація: можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку;
* забезпечення інклюзивності: гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей із інвалідністю;
* реформа системи служби зайнятості: цифровізація публічних послуг, оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.
Стратегія розроблятиметься в кілька паралельних етапів, таких як грунтовне дослідження ринку праці, відкриті консультації з усіма зацікавленими сторонами, формування концепції та розробка попереднього тексту та фіналізація тексту стратегії.
Стратегію планують опублікувати восени цього року.
Нагадаємо, Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці. Найбільш дефіцитними є кваліфіковані робітники та професіонали - тобто ті, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, а також ті, які мають вищу освіту.
Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.
До того стало відомо, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.
Також від початку цього року станом на середину квітня послуги Державної служби зайнятості України отримували 226 тис. громадян, із них мали статус безробітного 163 тис. Роботою за цей період було забезпечено 80 тис. людей.
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