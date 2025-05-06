Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди

23:54 05.05.2025 |

Економіка

 

За січень-квітень цього року до Пенсійного фонду України надійшло 184,3 млрд грн від єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що на 24,1 млрд грн більше за плановий показник. Зокрема, у квітні сума становила 49,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за чотири місяці становили 194,9 млрд грн, що на 36,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди

 

Із держбюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду було перераховано 66 млрд грн (-15,9 млрд грн відносно показників 2024 року).

Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди

 

На виплату житлових субсидій та пільг до Пенсійного фонду надійшло 20,7 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 13,1 млрд грн.

Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди

 

Окрім того, із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. За чотири місяці року на ці виплати Пенсійний фонд спрямував 0,2 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6036
  0,1055
 0,25
EUR
 1
 47,1868
  0,1259
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1846  0,01 0,01 41,8654  0,00 0,00
EUR 46,8673  0,09 0,19 47,6938  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5900  0,13 0,31 41,6050  0,14 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес