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Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди
23:54 05.05.2025 |
За січень-квітень цього року до Пенсійного фонду України надійшло 184,3 млрд грн від єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що на 24,1 млрд грн більше за плановий показник. Зокрема, у квітні сума становила 49,9 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за чотири місяці становили 194,9 млрд грн, що на 36,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Із держбюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду було перераховано 66 млрд грн (-15,9 млрд грн відносно показників 2024 року).
На виплату житлових субсидій та пільг до Пенсійного фонду надійшло 20,7 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 13,1 млрд грн.
Окрім того, із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. За чотири місяці року на ці виплати Пенсійний фонд спрямував 0,2 млрд грн.
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