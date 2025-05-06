Кількість українських мільйонерів зросла на 63% у 2024р - ДПС

Кількість громадян, котрі задекларували доходи понад 1 млн грн у 2024 році, збільшилася на 6,6 тис. - до 17 тис., що на 63,4% перевищує показник 2023 року (10,4 тис.), повідомив голова Податкової служби України Руслан Кравченко.

"Усього більш ніж 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Загалом мільйонери задекларували дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов'язань. А один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов'язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет - понад 4,6 млрд грн", - написав він в телеграм-каналі в понеділок.

Кравченко додав, що понад 53 тис. громадян скористалися правом на податкову знижку і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн грн.

Загалом у 2024 році українці подали 170 тис. декларацій та задекларували 326 млрд грн, що на 107 млрд грн більше показника 2023 року.

За підсумками декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО) 8,1 млрд грн, військового збору (ВЗ) - понад 1,5 млрд грн.

У регіональному розрізі найбільші суми задекларували кияни - 156 млрд грн, жителі Дніпропетровщини - майже 30 млрд грн, Львівщини - 18,2 млрд грн, а також Київської області - 17,5 млрд грн.

Найбільшими сумами доходів, які декларували громадяни минулого року, є доходи за кордоном - 34,2 млрд грн, спадщина та дарування - 13,6 млрд грн, доходи від продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна - 6,8 млрд грн, інвестиційні доходи - 4,9 млрд грн, інші оподатковувані доходи - 4 млрд грн та доходи від здавання майна в оренду - 3,4 млрд грн.

"Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплачувати податки як соціальну необхідність. Дякую кожному, хто чесно задекларував свої доходи", - резюмував голова ДПС.