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Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 10,65% - УРТЦ
12:08 05.05.2025 |
Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ ) зменшується третій місяць поспіль, у квітні 2025 року вона склала 10,5%, це нижче ніж у березні 2025 (11%), а також менше порівняно з квітнем 2024 року (10,8%), повідомили у пресслужбі Української ради торгових центрів (УРТЦ).
Загалом п'ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась. До неї увійшли Донецька (59,9%), Сумська (53,3%), Дніпропетровська (24,3%), Харківська (23,2%) та Запорізька області (20,8%).
В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у квітні 2025 року - 2,9 робочих дні.
УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.
Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
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