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АНАЛІТИКА

Аптеки оштрафували на майже 2 мільйони за завищені ціни на ліки

10:32 05.05.2025 |

Економіка, Україна

 

Після відновлення контролю за цінами на лікарські засоби Держпродспоживслужба провела 776 перевірок та застосувала адміністративно-господарські санкції на 1,8 млн грн.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Також на посадових осіб суб'єктів господарювання накладено адміністративних штрафів на суму 163,7 тис. грн.

Крім того, надано 78 приписів щодо усунення порушень порядку ціноутворення на лікарські засоби та приведення цін у відповідність до вимог законодавства.

Загалом до Держпродспоживслужби надійшло 1239 звернень громадян щодо продажу ліків за завищеними цінами. Найбільше скаржаться мешканці Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Черкаської областей та Києва.

Що відомо про регулювання цін на ліки в Україні

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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