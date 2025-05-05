Фінансові новини
- |
- 05.05.25
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аптеки оштрафували на майже 2 мільйони за завищені ціни на ліки
Після відновлення контролю за цінами на лікарські засоби Держпродспоживслужба провела 776 перевірок та застосувала адміністративно-господарські санкції на 1,8 млн грн.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Також на посадових осіб суб'єктів господарювання накладено адміністративних штрафів на суму 163,7 тис. грн.
Крім того, надано 78 приписів щодо усунення порушень порядку ціноутворення на лікарські засоби та приведення цін у відповідність до вимог законодавства.
Загалом до Держпродспоживслужби надійшло 1239 звернень громадян щодо продажу ліків за завищеними цінами. Найбільше скаржаться мешканці Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Черкаської областей та Києва.
Що відомо про регулювання цін на ліки в Україні
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.
На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
ТОП-НОВИНИ
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
|Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна
|Україна в 2025 році отримає 1200 високоточних французьких авіабомб AASM Hammer
|Зеленський озвучив два варіанти розміщення іноземних військових в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Бізнес від початку року отримав доступних кредитів на понад ₴30 мільярдів
|Україна та Південна Корея розвиватимуть економічну співпрацю через Ділову раду
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
|Податкова запрошує бізнес долучитися до тестування е-аудиту
|Обвал європейських котирувань минулого тижня придавив ціни на дизель
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
|ЄС може продовжити «торговельний безвіз» для української сталі та заліза
Бізнес
|Gemini отримав вбудований редактор зображень
|Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки
|Індійські заводи Tata та Foxconn розпочинають випуск iPhone моделей 16 і 16e
|X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
|Допоміг графен: інженери подовжили роботу водневих двигунів до 200 000+ годин
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку