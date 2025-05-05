Внески України до інвестиційного фонду відбудови розпочнуться не раніше 2030 року, – Мінекономіки

Україна почне вносити кошти до спільного зі США інвестиційного фонду відбудови не раніше 2030 року.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка, передає Forbes.

За його словами, оскільки фонд є довгостроковим, українські внески розпочнуться через три-чотири, а можливо, й п'ять років. Це пов'язано з тим, що платежі формуватимуться з рентних надходжень до бюджету від видобутку корисних копалин за ліцензіями, виданими після набуття чинності угодою.

"У мирних умовах цей процес займає три-чотири роки, тож платежі почнуться не раніше 2030 року. Ідея в тому, що ми отримуємо допомогу зараз, а розраховуватися за неї через фонд зможемо протягом багатьох років", - пояснив торгпред.

Качка уточнив, що внески України не є прямими виплатами США, а є інвестиціями, які повертатимуться в Україну. "Прибуток від інвестицій в Україну розподілятиметься між партнерами лише за умови їх успішності", - додав він.

Як повідомлялося, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.