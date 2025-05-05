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Уряд включив до реєстру новий індустріальний парк на Буковині
09:47 05.05.2025 |
Новий індустріальний парк «Фруктова індустрія» буде створено на території села Коболчин Сокирянської міської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області.
Рішення про його включення до Реєстру індустріальних парків уряд ухвалив на засіданні 2 травня, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.
"Чернівецька область має високий потенціал для розвитку переробної промисловості, особливо у сфері плодово-ягідної продукції. Індустріальний парк "Фруктова індустрія" - це ще один крок до посилення позицій України як виробника якісної продукції з високою доданою вартістю", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
За його словами, політика "Зроблено в Україні" передбачає саме такі інструменти підтримки бізнесу, що сприяють регіональному розвитку та створенню нових робочих місць.
Новий індустріальний парк функціонуватиме на площі 10,5 га та забезпечить орієнтовно 540 робочих місць. Ініціатором створення виступає ТОВ «Фруктова індустрія».
Спеціалізація парку включає, зокрема, промислову переробку плодово-ягідної продукції, виробництво інших харчових продуктів, альтернативну енергетику, науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.
Реалізація проєкту не потребуватиме витрат з державного чи місцевих бюджетів, однак для облаштування інфраструктури можуть бути залучені державні кошти. Відповідно до концепції парку, загальний обсяг капіталовкладень у будівництво інфраструктури становитиме близько 973 млн грн.
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