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АНАЛІТИКА

«Вперше в історії». Податкова надіслала бізнесу листи з попередженнями, а не штрафи

16:35 02.05.2025 |

Економіка

 

Понад 1000 українських підприємств у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

"Фахівці податкової проаналізували їхні фіскальні чеки за березень 2025 року. Звернули увагу, що у їхніх розрахунках не відображено жодної операції з готівкою. Це може свідчити про ймовірне непроведення готівкових розрахунків через РРО", - зазначив Кравченко.

У листах податкова пропонує бізнесу самостійно переглянути попередні господарські операції та надалі не допускати під час продажу товарів розрахунків без використання реєстраторів.

"Вперше в історії Державна податкова служба обрала профілактику порушень, а не покарання", - розповів голова ДПС.

Кравченко зазначив, що йдеться про превентивну мету повідомлень. "Виправлення дозволить уникнути підстав для проведення фактичних перевірок. Такі додаткові заходи комунікації з платниками податків запроваджуємо для стимулювання добровільної сплати податків та дотримання податкової дисципліни", - наголосив Кравченко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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