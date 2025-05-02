Фінансові новини
- |
- 02.05.25
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Вперше в історії». Податкова надіслала бізнесу листи з попередженнями, а не штрафи
16:35 02.05.2025 |
Понад 1000 українських підприємств у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.
"Фахівці податкової проаналізували їхні фіскальні чеки за березень 2025 року. Звернули увагу, що у їхніх розрахунках не відображено жодної операції з готівкою. Це може свідчити про ймовірне непроведення готівкових розрахунків через РРО", - зазначив Кравченко.
У листах податкова пропонує бізнесу самостійно переглянути попередні господарські операції та надалі не допускати під час продажу товарів розрахунків без використання реєстраторів.
"Вперше в історії Державна податкова служба обрала профілактику порушень, а не покарання", - розповів голова ДПС.
Кравченко зазначив, що йдеться про превентивну мету повідомлень. "Виправлення дозволить уникнути підстав для проведення фактичних перевірок. Такі додаткові заходи комунікації з платниками податків запроваджуємо для стимулювання добровільної сплати податків та дотримання податкової дисципліни", - наголосив Кравченко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини із США до 8 травня
ТОП-НОВИНИ
|Наступні техдокументи до угоди про копалини із США будуть не міжурядового, а інституційного рівня - Шмигаль
|Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль
|«Європейська солідарність» звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему «Рада»
|Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Рада ратифікувала рішення комітету Регіональної конвенції про Пан-Євро-середземноморські преференційні правила походження
|Міністерство довкілля перевірить власників «сплячих» ліцензій
|Кабмін визначив параметри роботи нового регулятора азартних ігор
|«Вперше в історії». Податкова надіслала бізнесу листи з попередженнями, а не штрафи
|Укроборонпром відзвітував про чистий прибуток у понад 1,3 млрд грн за минулий рік
|Середня зарплата держслужбовців органів влади центрального рівня у березні перевищила 54 тисячі гривень
Бізнес
|X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
|Допоміг графен: інженери подовжили роботу водневих двигунів до 200 000+ годин
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин