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Середня зарплата держслужбовців органів влади центрального рівня у березні перевищила 54 тисячі гривень
15:59 02.05.2025 |
Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у березні 2025 року зросла до 54,22 тис. грн, порівняно з 51,4 тис. грн у лютому.
Про це свідчать дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за березень 2025 року.
Найбільші зарплати отримують у Національному агентстві з питань запобігання корупції. У середньому його працівники отримують 115,9 тис. грн.
На другому місці - Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Там, середня заробітна плата становить 91,3 тис. грн. Трійцю лідерів замикає Апарат Верховної Ради, де в середньому платять 81,5 тис. грн.
Зазначається, що середньомісячний розмір зарплати включає всі виплати відповідно до норм трудового законодавства, зокрема, премії, виплату відпусток, матеріальну допомогу та інше.
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