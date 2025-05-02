Власники перевантажених фур сплатили 41 млн грн штрафів — це ремонт 5 км дороги

У першому кварталі 2025 року до бюджету надійшло 41,3 млн грн завдяки системі автоматичного зважування вантажного транспорту Weigh-in-Motion (WIM). Цього достатньо, щоб повністю відремонтувати близько 5 км дороги, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

WIM - це система, що дозволяє в реальному часі зважувати фури просто під час руху, без участі інспектора. Вона фіксує порушення габаритно-вагових норм і автоматично передає дані до відповідних органів.

Найбільше порушень виявлено в Київській (623 випадки), Дніпропетровській (279) і Полтавській (132) областях. Перевантаження вантажівок підвищує ризики аварій, а також спричиняє передчасне руйнування доріг і мостів.

Наразі на дорогах державного значення працюють 57 WIM-майданчиків, з яких 55 уже реєструють порушення й ініціюють накладення штрафів.