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Власники перевантажених фур сплатили 41 млн грн штрафів — це ремонт 5 км дороги
15:56 02.05.2025 |
У першому кварталі 2025 року до бюджету надійшло 41,3 млн грн завдяки системі автоматичного зважування вантажного транспорту Weigh-in-Motion (WIM). Цього достатньо, щоб повністю відремонтувати близько 5 км дороги, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
WIM - це система, що дозволяє в реальному часі зважувати фури просто під час руху, без участі інспектора. Вона фіксує порушення габаритно-вагових норм і автоматично передає дані до відповідних органів.
Найбільше порушень виявлено в Київській (623 випадки), Дніпропетровській (279) і Полтавській (132) областях. Перевантаження вантажівок підвищує ризики аварій, а також спричиняє передчасне руйнування доріг і мостів.
Наразі на дорогах державного значення працюють 57 WIM-майданчиків, з яких 55 уже реєструють порушення й ініціюють накладення штрафів.
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