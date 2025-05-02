Військові почали замовляти сталеві арки для перекриття траншей, вже уклали угоду на 230 мільйонів

Військова частина А3160 Командування Сил підтримки ЗСУ 21 квітня за результатами тендерів уклала три угоди із ТОВ "Віакон Україна" про постачання арочних елементів перекриття траншей на загальну суму 230,94 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угод, до липня гофровані траншейні укриття УГТ-2 мають поставити у три регіони: у Ніжин Чернігівської області (+/- 10 км) за ціною 3 480 грн/шт, у Краматорськ Донецької області (+/- 50 км) по 3 588 грн/шт, та у Павлоград Дніпропетровської області (+/- 50 км) по 3 318 грн/шт. Вартість включає доставку. Виробником є компанія "Віакон Україна".

Арочні елементи мають бути виготовлені з нефарбованої хвилястої гофрованої сталі марки Ст3пс або Ст3сп, товщиною не менше 2 мм. Розміри: ширина арки в основі - не менше 1900 мм, висота - не менше 500 мм, довжина - не менше 990 мм. Конструкція має передбачати можливість послідовного з'єднання між собою.

У тендерній документації компанія "Віакон Україна" вказала, що має виробничі потужності у Закарпатській області, які забезпечують виготовлення 9 600 виробів на місяць.

Однак за умовами укладених угод, за період з 21 квітня по 30 червня 2025 року, тобто за два місяці і десять днів, "Віакон Україна" має виготовити та поставити 66 703 арочних елементи у три регіони, що значно перевищує підтверджені потужності підприємства.

Дорожчими конкурентами "Віакон Україна" у цих закупівлях були "TenThousand Holdings LTD", ТОВ "Югсталь", ТОВ "Акам" та ТОВ "АІР Сістем Коммунікейшн ЛТД".

Столична "Віакон Україна" належить Анатолію Зіненку з Києва. Він також одноосібно володіє ТОВ "Віакон Проект" та ТОВ "Дорсервісбуд" разом із Юрієм Агафоновим. Зіненко був засновником ГО "Федерація мотоциклетного спорту м. Севастополя" та ГО "Ендуро клуб Севастополь".

З 2016 року "Віакон Україна" отримала державних замовлень на 385,4 млн грн, найбільше в нинішнього замовника.