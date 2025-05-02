Які компанії потрапляють у «чорний список» закупівельника Міноборони — відповів Жумаділов

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони веде «чорний» та «білий» списки компаній-постачальників.

Про це повідомив очільник АОЗ Арсен Жумаділов на брифінгу, передає кореспондентка hromadske.

Він пояснив, що ринки, на яких працює АОЗ, здебільшого не є відкритими, тож агенція має проактивно працювати з усіма компаніями, щоб точно розуміти, які є постачальники, які їхні спроможності й, відповідно, хто з них є надійними та доброчесним, а хто - ні.

Нині ця робота була впорядкована й АОЗ запустив реєстр авторизованих постачальників. Це перелік всіх компаній, із якими агенція колись мала досвід взаємодії - чи то державний контракт, чи то іншу комунікацію.

За цим реєстром перевіряють усіх контрагентів: чи вони не підсанкційні, чи вони не банкрути, чи посадові особи або кінцеві бенефіціари юридичних осіб не притягалися до кримінальної відповідальності за корупцію, чи компанії не несуть відповідальність за антиконкурентні дії, які визначає АМКУ.

«Щоб це не був щоразу ручний підхід: коли подобається якась компанія - з нею працюємо, не подобається - то пишеться довідка про те, що вбачаємо ризики через те, що мало інформації в інтернеті. Це несерйозна робота, має бути чіткість та ясність. [...] У нас є "білий список", "чорний список" і величезний пул компаній, яких ми не побачили, але які зараз ми проактивно вхоплюємо на радарах, щоб віднести або в перший, або в другий список», - сказав Жумаділов.

У «чорний список» потрапляють компанії, які, наприклад, суттєво прострочили терміни постачання, отримали аванс і не повернули його, мають прострочену дебіторську заборгованість, яка «є безнадійною».

Щоб вийти із «чорного списку», компанія має усунути підстави, через які вона була до нього віднесена. Наприклад, якщо заборгувала перед АОЗ - має виплатити цей борг чи штрафні санкції або закрити постачання. Якщо керівник притягався до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, має бути заміна цього керівника.

Зазначимо, Жумаділов фактично визнав, що оборонний завод на Дніпропетровщині, керівництво якого затримали за постачання неякісних снарядів, не вноситимуть до «чорного списку». Він зазначив, що нині проблем з якістю там немає. А кілька неякісних партій однієї із десятків номенклатур озброєння, яке виробляє це велике підприємство, не є достатньою підставою для припинення контрактування з ним. Адже, мовляв, щодо інших номенклатур не було нарікань.