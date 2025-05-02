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АНАЛІТИКА

Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

14:20 02.05.2025 |

Економіка

 

Міністерство оборони України створило комісію з реорганізації двох закупівельних агенцій - "Державного оператора тилу" (ДОТ) та "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ). Задача полягає у синхронізації цих агенцій, які будуть об'єднані після завершення дії правового режиму воєнного стану. Про це у п'ятницю, 2 квітня, на брифінгу повідомив начальник головного управління контролю оборонних закупівель міноборони Сергій Булавко, передає кореспондентка DW.

Комісію з реорганізації очолив директор АОЗ Арсен Жумаділов. Він же стане керівником об'єднаної закупівельної агенції. За його словами, створення єдиної інституції, яка займатиметься усіма різновидами закупівель для Сил оборони України, є рекомендацією НАТО. "Саме об'єднання відбудеться після війни. Але готуватись до нього треба вже, бо є певні юридичні, операційні й технічні аспекти", - додав Жумаділов.

Він уточнив, що об'єднану закупівельну агенцію створять на базі АОЗ, аби не втратити контракти з іноземними постачальниками. "Нерезиденти, які мають контракти із АОЗ, могли би мати певний рівень невизначеності (щодо того. - Ред.), чи будуть і далі виконуватись контракти. Потрібно було би пояснювати, що залишається правонаступництво і всі зобов'язання переходять на нову організацію", - сказав Жумаділов.

Чому міноборони об'єднує АОЗ і ДОТ

На початку квітня Жумаділов підтвердив об'єднання двох закупівельних агенцій. Необхідність у цьому він пояснив також тим, що після завершення воєнного стану держава скоротить видатки на утримання двох агенцій.

Жумаділов очолив АОЗ на початку березня. До того він понад місяць був тимчасовим виконувачем обов'язків директора агенції та паралельно продовжував керувати ДОТ.

Попередню очільницю АОЗ Марину Безрукову міноборони звільнило 31 січня, пояснивши своє рішення нібито її неефективною роботою, а саме недостатнім постачанням боєприпасів і нестачею прямих контрактів. В інтерв'ю DW Безрукова заперечила ці звинувачення і назвала дії міноборони спробою взяти АОЗ під ручний контроль.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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