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АНАЛІТИКА

У 2025 році АОЗ вже законтрактувала 8 000 наземних роботів

 

Агенція оборонних закупівель фокусується на роботі з приватними підприємствами щодо їхньої спроможності серійно виготовляти озброєння та військову техніку.

Про це розповів Сергій Пролубщиков, керівник офісу наземної техніки Агенції оборонних закупівель (АОЗ), на брифінгу в Міністерстві оборони де була присутня кореспондент Мілітарного.

Він зазначив, що фокус - на роботі з приватними компаніями, які контрактуються державою вперше, адже їхня кількість значно зросла.

"Якщо минулого року ми поставили близько 600 наземних роботизованих комплексів, то цього року ми вже законтрактували близько 8000. І ця робота продовжується", - сказав Сергій Пролубщиков, керівник офісу наземної техніки АОЗ.

Також він зазначив, що наразі робочі групи Агенції оборонних закупівель виїжджають на приватні підприємства, з якими укладаються контракти.

У 2025 році АОЗ вже законтрактувала 8 000 наземних роботів

 Наземний роботизований комплекс під час масштабних випробувань. Джерело: Brave1.

Робочі групи перевіряють технологічні процеси, якість виготовленої та поставленої продукції та спроможності виробництва, тощо.

"Зараз ми зосередили свою роботу на малих приватних підприємствах, тому що вони не вивчені, вони вперше йдуть цим шляхом, і їм треба допомагати", - сказав Сергій Пролубщиков.

Нагадаємо, в Україні зараз понад 200 компаній працюють над виробництвом наземних роботизованих комплексів, а понад 40 НРК вже кодифіковані.

Як працює один з підрозділів, на озброєнні якого перебувають наземні роботизовані комплекси, можете переглянути в нашому сюжеті з 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України:

Також до вашої уваги інтерв'ю з керівником служби роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі", що розповів Мілітарному про роботу з НРК у їх батальйоні:

Цього року держава взяла за ціль поставити 15 тисяч наземних роботизованих комплексів до війська та вже розпочала відповідні контрактування.

Майже всі замовлені наземні роботизовані комплекси будуть вироблені в Україні, оскільки іноземні зразки значно дорожчі.
 

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