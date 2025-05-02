Із заводом, який постачав неякісні міни, продовжать укладати контракти — керівник АОЗ

Керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що із заводом на Дніпропетровщині, керівництво якого підозрюють у постачанні неякісних снарядів для мінометів до ЗСУ, продовжать укладати контракти.

Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондентки hromadske.

За словами Жумаділова, цей завод справді є контрагентом АОЗ, але це не ключовий постачальник мінних боєприпасів до української армії. Він також зазначив, що затримання керівників підприємства не повпливало на його подальшу роботу.

Керівник АОЗ також наголосив, що проблем з якістю боєприпасів, які були раніше, вже не спостерігається. Він також додав: одна чи кілька партій неякісної номенклатури озброєння не є достатньою підставою для припинення контрактування з таким підприємством.

«Ми, Агенція оборонних закупівель, є ключовою закупівельною агенцією. І якщо ми не будемо контрактувати те чи інше підприємство оборонної сфери, то воно просто закриється. Якщо немає серйозних підстав для припинення контрактування, то підприємство має провести роботу над помилками й продовжити працювати», - зазначив Жумаділов.

Він також пояснив, що якщо це підприємство віднести до «чорного списку», то це означатиме, що з ним не можна буде укласти жодного контракту, після чого цей завод «може переглянути перспективи свого існування».

«Чи готові ми до цього як держава? Я не впевнений», - зазначив Жумаділов.

Нагадаємо, 1 травня суд обрав запобіжний захід двом посадовцям оборонного заводу на Дніпропетровщині, яких підозрюють у постачанні понад 120 тисяч неякісних мінометних снарядів. За даними журналістів, ідеться про генерального директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка.

Днем раніше суд обрав запобіжний захід двом іншим фігурантам справи - колишньому керівнику одного з військових представництв Міноборони Михайлу Шкуренку та очільнику групи контролю Юрію Яреську.

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За даними слідства, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агенцією оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ. Підприємство мало поставити гуртові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд гривень.

Однак експертиза встановила, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для зарядів до 120-мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки. Попри це, виробництво не зупинили.

Загалом у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості казали про три випадки виявлення неякісних снарядів для мінометів.

У Міноборони підтвердили, що відкликали 120-мм міни, а Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Щодо відповідальних посадовців обіцяли ухвалити «відповідні кадрові рішення». Крім того, тоді почали перевіряти якість мінометних мін інших калібрів.

