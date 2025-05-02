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Умєров оголосив про початок реорганізації Держоператора тилу

10:56 02.05.2025 |

Економіка

 

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення комісії з реорганізації Державного оператора тилу, яку очолить Арсен Жумаділов.

Як передає Укрінформ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

«У грудні 2023 року ми запустили Державний оператор тилу - ключовий елемент реформи оборонних закупівель. За цей час він забезпечив прозорість та економію в понад 26 мільярдів гривень, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain», - ідеться в повідомленні.

За словами глави Міноборони, це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці, контролі та стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО.

«Сьогодні, з метою масштабування розпочатих реформ, я підписав наказ про створення комісії з реорганізації Державного оператора тилу. Її очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель. Комісія працюватиме на базі АОЗ», - поінформував він.

Як підкреслив Умєров, «до завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об'єднання двох ключових інституцій - АОЗ та ДОТ. Наша мета - зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська».

«Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення. Це - частина великого плану побудови сучасної армії. І ми втілюємо його вже сьогодні», - підсумував глава Міноборони.
 

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