Відтепер дозвіл на імпорт товарів військового призначення можна отримати в електронній формі

З 1 травня 2025 року в Україні запроваджується електронна форма видачі дозволів на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання у межах експериментального проєкту в сфері державного експортного контролю.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що учасники міжнародних передач, які використовують систему ІКСЕК Stratlink, зможуть отримати дозвільний документ одразу після його підписання керівником Держекспортконтролю у своєму електронному кабінеті. Одночасно з тим дозвіл надсилається до Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», що робить очікування паперової версії непотрібним.

«Від самого початку проєкту понад 250 суб'єктів вже приєдналися до системи, і багато хто з них активно користується сервісом, подавши по 15-35 заяв на імпорт критично важливих для фронту товарів. Онлайн-формат дає змогу працювати 24/7 з будь-якої точки країни, зменшує кількість помилок завдяки автоматизації частини процесів, а тепер ще й забезпечує оперативне отримання дозволів», - зауважив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

У міністерстві підкреслили основні переваги впровадженої системи: миттєве отримання дозволу одразу після його підписання; можливість попереднього ознайомлення з проєктом дозвільного документа та його особливими умовами; зниження ризику технічних помилок завдяки можливості побачити проєкт документа та повідомити службу у разі виявлення невідповідностей.

Крім того, до кінця 2025 року планується перевести у цифрову форму всі дозвільні документи у сфері експортного контролю, тому відомство рекомендує всім учасникам ринку, які ще не долучилися до роботи в ІКСЕК, починати працювати в системі вже зараз.

Як повідомлялося, ІКСЕК - це українська локалізація програмного забезпечення Stratlink, яке використовується органами експортного контролю більш ніж у десяти країнах світу.