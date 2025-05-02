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Міноборони автоматизувало облік засобів РЕБ
09:30 02.05.2025 |
Міністерство оборони України разом з Командуванням Сил логістики Збройних сил України (КСЛ) автоматизувало облік засобів радіоелектронної боротьби за допомогою системи SAP, що у чотири рази зменшить кількість паперів.
Як передає Укрінформ, про це повідомило оборонне відомство.
Автоматизація дозволила пришвидшити логістику та обмін інформацією між Агенцією оборонних закупівель, Центральним управлінням забезпечення спеціальних військ та базами зберігання. Відтепер кількість необхідних паперів зменшиться в чотири рази, а швидкість обміну необхідними електронними документами стане миттєвою.
Тепер можна відстежувати статус того чи іншого документу онлайн. Для обліковців і логістів зникне потреба в телефонному режимі уточнювати залишки й рухи РЕБів, покращиться оперативність і точність обліку.
Наступний етап - розгортання процесів автоматизації на військові частини.
Запровадження цифрових інструментів обліку, зокрема електронного наряду, робить надходження засобів радіоелектронної боротьби від закупівельних організацій прозорим, а також пришвидшує видачу майна військовим частинам з баз зберігання.
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