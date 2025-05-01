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Пенсійний фонд у квітні направив на соціальні виплати ₴76,6 мільярда
13:09 01.05.2025 |
В Україні у квітні на фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат направили 76,6 млрд грн.
Про це Пенсійний фонд України повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Зокрема, протягом квітня Пенсійний фонд направив на пенсійні виплати 67,4 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 5,9 млрд грн, на страхові виплати - 3,3 млрд грн, у тому числі на оплату лікарняних - 2,0 млрд грн.
Крім того, у квітні було надано 1018,4 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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