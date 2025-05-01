Пенсійний фонд у квітні направив на соціальні виплати ₴76,6 мільярда

В Україні у квітні на фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат направили 76,6 млрд грн.

Про це Пенсійний фонд України повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, протягом квітня Пенсійний фонд направив на пенсійні виплати 67,4 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 5,9 млрд грн, на страхові виплати - 3,3 млрд грн, у тому числі на оплату лікарняних - 2,0 млрд грн.

Крім того, у квітні було надано 1018,4 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.