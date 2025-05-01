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АНАЛІТИКА

Податкова служба перевиконала план надходжень за квітень на ₴10,2 мільярда

12:58 01.05.2025 |

Економіка

Податкова служба перевиконала план надходжень за квітень на &#8372;10,2 мільярда

 

Державна податкова служба України за квітень 2025 року перевиконала план надходжень на 10,2 млрд гривень, за чотири місяці цього року - на понад 46 млрд гривень.

Про це повідомив у Телеграмі голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

"У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)", - зазначив Кравченко.

Зокрема, ПДФО становив 29,7 млрд грн (+18,6% до плану), ПДВ - 27,4 млрд грн (+6%), податок на прибуток - 5,6 млрд грн (+77,5%), акциз з вироблених та ввезених товарів - 15,7 млрд грн (+11,4%).

Кравченко додав, що четвертий місяць спостерігається позитивна динаміка відшкодування ПДВ. У квітні відшкодовано 13 млрд грн. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року).

Загалом за січень-квітень 2025 року надходження становлять 398,2 млрд грн, перевиконання плану становить 46,2 млрд грн, що на 16,9% більше показника аналогічного періоду 2024 року.

"Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків", - резюмував голова ДПС.
 

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