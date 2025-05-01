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Держборг України за місяць збільшився на 103 мільярди
12:24 01.05.2025 |
Державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня цього року становив 7,12 трлн грн, або $171,73 млрд.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
Зазначається, що протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 103,48 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на $2,64 млрд.
Із загальної суми держборгу зовнішній борг становить 5,21 трлн грн (73,16% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $125,65 млрд, тоді як державний та гарантований державою внутрішній борг - 1,91 трлн грн (26,83%), або $46,08 млрд.
Як повідомлялося, державний та гарантований державою борг України станом на кінець січня становив 7,07 трлн грн, або $168,99 млрд.
Тоді також зазначалося, що з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза - з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі - з 6,27 років до 12,26 років.
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