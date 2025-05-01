Рахункова палата торік знайшла порушень на 217 мільярдів. Найбільше – у сфері безпеки

Упродовж 2024 року Рахункова палата перевірила 304 об'єкти та затвердила 54 звіти за результатами аудитів. Сума виявлених порушень і недоліків під час управління публічними фінансами становила майже 217,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Зазначається, що обсяг перевірених коштів сягнув майже 3,7 трлн грн та уп'ятеро перевищив минулорічні показники.

Аудитори за результатами перевірок встановили порушень на 217,5 млрд грн. Із них:

* неефективне управління бюджетними коштами і майном, їх неефективне використання - 205,5 млрд грн;

* порушення бюджетного та іншого законодавства - 8,7 млрд грн;

* порушення та недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету - 3,3 млрд грн.

При цьому найбільше порушень Рахунковою палатою виявлено у таких сферах як безпека та обороноздатність держави і цивільний захист (184,4 млрд грн), функціонування економіки (23,5 млрд грн), виконання повноважень державними органами (3,8 млрд грн) та використання природних ресурсів й охорона навколишнього середовища (2,7 млрд грн).