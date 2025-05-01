Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рахункова палата торік знайшла порушень на 217 мільярдів. Найбільше – у сфері безпеки

12:14 01.05.2025 |

Економіка

 

Упродовж 2024 року Рахункова палата перевірила 304 об'єкти та затвердила 54 звіти за результатами аудитів. Сума виявлених порушень і недоліків під час управління публічними фінансами становила майже 217,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Зазначається, що обсяг перевірених коштів сягнув майже 3,7 трлн грн та уп'ятеро перевищив минулорічні показники.

Аудитори за результатами перевірок встановили порушень на 217,5 млрд грн. Із них:

* неефективне управління бюджетними коштами і майном, їх неефективне використання - 205,5 млрд грн;

* порушення бюджетного та іншого законодавства - 8,7 млрд грн;

* порушення та недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету - 3,3 млрд грн.

При цьому найбільше порушень Рахунковою палатою виявлено у таких сферах як безпека та обороноздатність держави і цивільний захист (184,4 млрд грн), функціонування економіки (23,5 млрд грн), виконання повноважень державними органами (3,8 млрд грн) та використання природних ресурсів й охорона навколишнього середовища (2,7 млрд грн).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1321  0,03 0,08 41,7664  0,00 0,00
EUR 46,7839  0,14 0,31 47,6018  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес