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Команди Мінекономіки та Держслужби зайнятості працюють над новою платформою, що змінить ринок праці – Циборт

11:51 01.05.2025 |

Економіка

 

Представники Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості та деяких українських компаній працюються над створенням платформи, що "має змінити ринок праці", повідомив заступник міністра економіки Олександр Циборт.

"Показали концепт платформи, яка має змінити ринок праці. Stay tuned", - заявив він в Instagram в середу.

Згідно з опублікованою заступницею міністра економіки Тетяною Бережною інформації, крім неї та Циборта, в обговоренні нової платформи взяли участь експерт при Мінекономіки з розробки цього рішення В'ячеслав Дрова (репер Otoy), СЕО та співзасновник української edtech-компанії EdEra Ілля Філіпов, директор з інновацій та керівник спецпроєкту "Рекрутинг для захисту України" в robota.ua Сергій Лозко, представниця Tony Blair Institute Каміла Кавечка, СЕО та співзасновниця кар'єрного АІ-сервісу Lezo Анна Черниш, співзасновник та креативний директор агенції "I am idea" Ігор Фінашкін, а також СЕО Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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