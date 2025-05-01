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Люксембург інвестує EUR10 млн в оборону України – міністр оборони Бакес
09:06 01.05.2025 |
Люксембург виділить EUR10 млн інвестицій в оборону України, повідомила міністр оборони країни Юріко Бакес.
"Сьогодні я дуже рада оголосити, що ми негайно надамо вам ще EUR10 млн інвестицій у вашу оборону. Це надзвичайно важливо для нас, тому ми зараз в уряді також обговорюємо, як збільшити наші військові витрати, інвестиції в оборону, і я впевнена, що значна частина цього також буде спрямована в найближчому майбутньому на підтримку України", - сказала вона на пресконференції у Києві.
Бакес додала, що цього року у бюджеті Люксембургу вперше з'явилася окрема стаття для України.
"Ми не маємо цього для жодної іншої країни, тому у нас є спеціальний бюджетний рядок для військової допомоги Україні, який був заповнений на EUR80 млн, як мінімум", - зазначила вона.
Міністр повідомила, що на 2025 рік передбачена закупівля боєприпасів, частину з яких вже доставлено, інші ще будуть; також закупівлю військового обладнання - це можуть бути тактичні машини, а також дрони.
"Ми також бачили неймовірне виробництво дронів тут, тому й у цьому напрямі ми намагаємося розвиватися, крім підтримки в рамках багатосторонньої взаємодії - наприклад, у межах коаліції дронів - щоб підтримати її, надати обладнання Україні, а також забезпечити додаткову підтримку через різні коаліції, які я згадувала раніше", - сказала вона.
Міністр зазначила, що Люксембург перебуває в постійному контакті з українською стороною для визначення пріоритетних потреб.
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