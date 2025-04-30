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АНАЛІТИКА

США підтримують локалізацію обслуговування американської техніки в Україні

 

Україна та США обговорили питання локалізації технічного обслуговування систем американського виробництва.

Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості за результатами зустрічі Германа Сметаніна із заступником командувача Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U) Дуейном Реєм Міллером, передає Укрінформ.

«Українська оборонка готова поглиблювати існуючі партнерства та створювати нові - тож говорили про укріплення співпраці між оборонними компаніями України та США, а також - про шляхи підтримки цієї кооперації на високому рівні», - зазначив Сметанін.

 

Наголошується, що сторони обговорили досягнення та ключові потреби українського ОПК, в тому числі підтримку в процесі локалізації технічного обслуговування систем американського виробництва.

Очільник Мінстратегпрому подякував уряду США за фінансову підтримку, зокрема ту, яка здійснюється через SAG-U, а також членам групи за залученість та активність у цій справі.

Як повідомлялося, українська делегація провела зустріч із заступником міністра закордонних справ Литви Юлюсом Пранявічусом, темою обговорення був розвиток спільних проєктів в ОПК.
Ключові теги: США
 

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