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АНАЛІТИКА

У Єврокомісії підтвердили, що не продовжать «торговельний безвіз» з Україною

 

Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Про це на брифінгу 30 квітня в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає кореспондентка "Європейської правди".

Гілл наголосив, що автономні торговельні заходи, які знімають більшість бар'єрів для українського експорту до Євросоюзу, не будуть повністю скасовані: усі деталі лібералізації торгівлі між Україною та ЄС будуть зафіксовані в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю (ГВЗВТ).

"Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною", - заявив Олоф Гілл.

"Таким чином, ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в ГВЗВТ", - уточнив він.

Речник Єврокомісії заявив, що "не може сказати, коли цей процес розпочнеться".

"Але це станеться незабаром і відбуватиметься у структурований спосіб, щоб не залишалося місця для сумнівів", - підкреслив він.

"Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Ми запровадимо процес, щоб після закінчення терміну дії АТЗ спосіб, у який ми торгуємо з Україною на двосторонній основі, був повністю інтегрований у нашу ГВЗВТ", - підсумував Олоф Гілл.
Ключові теги: ЄС
 

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