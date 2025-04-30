Рада перегляне вимоги для входження до «клубу білого бізнесу», – Гетманцев

Верховна Рада має змінити критерії для включення підприємство до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - так званого "клубу білого бізнесу".

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") розповів у інтерв'ю виданню "Главком".

Він зауважив, що наразі до "клубу білого бізнесу" входять 8199 платників податків, це на 55 платників менше, ніж було у попередньому переліку. Однак сам перелік змінився дуже суттєво.

"Більше двох з половиною тисяч платників прийшли і приблизно стільки ж пішли. Якщо говорити про структуру списку, то дуже додалося представництво фізичних осіб-підприємців - плюс 581 ФОП, загалом їх 732. Також є 211 резидентів "Дія.City", - розповів Гетманцев.

За його словами, частину платників виключили з переліку через формальні порушення, - наприклад, несвоєчасне подання декларації або незначний штраф.

"Від всіх бізнес-асоціацій ми отримали листи щодо певних змін критеріїв, і, за результатами першого кварталу, вже зараз бачимо, що деякі з них будемо змінювати. Напевно, штраф у 340 грн є недостатнім приводом для того, аби виключати компанію з переліку "білого бізнесу", якщо, дійсно, цей штраф був сплачений і питання вже закрите", - сказав Гетманцев.

Він уточнив, що загалом зміни передбачатимуть пом'якшення умов для бізнесу.

"Так. Але не тільки. Наведу приклад: у нас є такий критерій для включення до клубу, як заробітна плата на підприємстві вище середньої і по регіону, і по галузі. І є великий виробник цементу в Івано-Франківській області, який є єдиним в цій галузі у цьому регіоні. Тобто він навіть теоретично не може виконати цей показник. Практика показала нам цю прикру помилку, і ми, безперечно, її виправимо. Як і деякі інші питання", - зазначив голова Комітету.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у липні 2024 року підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" - так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:

* мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;

* скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;

* істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

* кожен із платників - учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.