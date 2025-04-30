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ЄІБ отримав заявки на EUR475 млн на кредитні гарантії для МСБ, що експортують до України
13:31 30.04.2025 |
Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) отримала заявки на EUR475 млн на експортні кредитні гарантії для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну, повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялось, влітку 2024 року у межах Invest EU було запроваджено загальноєвропейський механізм експортних кредитних гарантій для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну. Цим інструментом із загальним бюджетом EUR300 млн управляє Європейський інвестиційний фонд - частина групи ЄІБ, що спеціалізується на підтримці мікро-, малих та середніх підприємств у Європі.
"Подання заявок від європейських агентств з експортного кредитування (ECA) триває до кінця квітня 2025 року. На сьогодні ми спостерігаємо високий інтерес - вже подано 13 заявок на загальну суму близько EUR475 млн, що перевищує початковий бюджет у EUR300 млн. Ці заявки надійшли від агентств з кількох держав-членів ЄС, що забезпечує хороше географічне покриття. Ми очікуємо, що перші угоди про надання гарантій підпишуть вже цього року", - повідомила Мікулова.
За цим механізмом Європейський інвестиційний фонд (EIF) надає гарантії європейським агентствам з експортного кредитування (ECA), що дає їм змогу страхувати або гарантувати експортні операції компаній з країн ЄС, які постачають товари та послуги до України. Це, своєю чергою, полегшує експорт в Україну необхідних товарів, технологій, обладнання та послуг, які є критично важливими для зміцнення стійкості країни, її економічного відновлення та довгострокової реконструкції.
"Такий високий попит свідчить не лише про актуальність цього інструменту, а й про чіткий інтерес європейських компаній попри ризики продовжувати експорт до України, зберігаючи та розширюючи торговельні зв'язки, підтримуючи українську економіку та зусилля з відновлення під час війни", - сказала Мікулова.
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