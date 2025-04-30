ЄІБ отримав заявки на EUR475 млн на кредитні гарантії для МСБ, що експортують до України

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) отримала заявки на EUR475 млн на експортні кредитні гарантії для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну, повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, влітку 2024 року у межах Invest EU було запроваджено загальноєвропейський механізм експортних кредитних гарантій для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну. Цим інструментом із загальним бюджетом EUR300 млн управляє Європейський інвестиційний фонд - частина групи ЄІБ, що спеціалізується на підтримці мікро-, малих та середніх підприємств у Європі.

"Подання заявок від європейських агентств з експортного кредитування (ECA) триває до кінця квітня 2025 року. На сьогодні ми спостерігаємо високий інтерес - вже подано 13 заявок на загальну суму близько EUR475 млн, що перевищує початковий бюджет у EUR300 млн. Ці заявки надійшли від агентств з кількох держав-членів ЄС, що забезпечує хороше географічне покриття. Ми очікуємо, що перші угоди про надання гарантій підпишуть вже цього року", - повідомила Мікулова.

За цим механізмом Європейський інвестиційний фонд (EIF) надає гарантії європейським агентствам з експортного кредитування (ECA), що дає їм змогу страхувати або гарантувати експортні операції компаній з країн ЄС, які постачають товари та послуги до України. Це, своєю чергою, полегшує експорт в Україну необхідних товарів, технологій, обладнання та послуг, які є критично важливими для зміцнення стійкості країни, її економічного відновлення та довгострокової реконструкції.

"Такий високий попит свідчить не лише про актуальність цього інструменту, а й про чіткий інтерес європейських компаній попри ризики продовжувати експорт до України, зберігаючи та розширюючи торговельні зв'язки, підтримуючи українську економіку та зусилля з відновлення під час війни", - сказала Мікулова.