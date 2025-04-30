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АНАЛІТИКА

Розумне мінування та розмінування: українські виробники продемонстрували військовим майже 40 розробок

12:58 30.04.2025 |

Економіка

 

Brave1 провів випробування розробок для розумного мінування та розмінування. Про це йдеться в повідомленні кластеру для розвитку військових технологій в Україні.

Випробування відбулися в межах демо дня "Розумне мінування і розмінування". Під час заходу понад два десятки українських defense tech виробників продемонстрували майже сорок виробів.

"Запрошеним представникам з різних підрозділів та родів військ були представлені плати мінування, системи контролю мінних полів, засоби розмінування та міни. Кожен виробник мав змогу продемонструвати, як саме працюють їхні розробки", - сказано в повідомленні Brave1.

Тут додали, що засоби розумного мінування використовуються для дистанційного ведення оборонних дій. Завдяки поєднанню різних датчиків та алгоритмів, плати мінування ініціюють вибух за певних специфічних умов, при цьому використовуючи будь-які вибухові пристрої.

"Цими умовами можуть бути детекція ворожої піхоти, проїзд неподалік техніки або зовнішній сигнал від оператора", - пояснили в Brave1.

Частина протестованих розробок вже використовуються Силами безпеки та оборони, решта - вдосконалюватиметься для подальшого тестування.
За матеріалами: mezha.media
 

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