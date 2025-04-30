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Україна у 2024 році у понад 4 рази збільшила кількість допущених до експлуатації українських дронів
09:46 30.04.2025 |
У 2024 році Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 330 нових зразків вітчизняних безпілотних систем - це більш як у чотири рази більше, ніж минулого року.
Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна". За його словами, безпілотники сьогодні стають ключовим елементом у системах озброєння провідних армій світу.
В умовах війни з Росією Україна робить ставку саме на розвиток високотехнологічного озброєння як відповідь на чисельну перевагу супротивника.
За словами Чуркіна, понад 95% безпілотників, які використовуються на фронті, виготовлені в Україні. Така динаміка демонструє справжній технологічний прорив. Утім, заступник міністра наголошує: ефективність боротьби залежить не тільки від кількості розробок, а й від здатності системно і швидко масштабувати виробництво.
Чуркін підкреслив, що головне зараз - зосередити зусилля на випуску дешевих, але ефективних дронів, здатних завдавати максимальних втрат ворогу за мінімальних витратах. Саме це, на його думку, визначатиме стійкість України на полі бою.
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