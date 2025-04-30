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Гетманцев пропонує зобов'язати усіх інспекторів ДПС носити бодікамери
23:30 29.04.2025 |
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував зобов'язати всіх інспекторів Державної податкової служби носити бодікамери.
Про це він написав у Телеграм.
Він зазначив, що наразі це відбувається вибірково.
"Розумію, чому це не подобається податківцям. Розумію, чому це не подобається тим платникам, що не бʼють чеки та працюють в тіні", - написав Гетманцев.
За його словами, відеозапис усуває будь-які маніпуляції, зловживання, вимагання хабарів, спроби "вирішити витання" та чітко розставляє "всі крапки над І" в питанні - "хто винен?".
"Але виключно в тому випадку, якщо їх застосування є загальним та обовʼязковим. Для всіх податківців. Інакше - сенсу немає ніякого. Тому те, що ДПС визначає використання камери як право, а не як обовʼязок, викликає неабияку стурбованість", - наголосив Гетманцев.
Він нагадав, що у 2024 році в рамках реформи ДПС було введено використання бодікамер для інспекторів Держподатслужби на фактичних перевірках.
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