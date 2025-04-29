Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні від початку року відремонтували майже 700 тисяч квадратних метрів прифронтових доріг

15:50 29.04.2025 |

Економіка

 

Служби відновлення з початку 2025 року ліквідували понад 672 тис. кв. метрів руйнувань та деформацій на дорогах у прифронтових регіонах.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що найактивніше ведуться роботи у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях. Наразі тривають роботи на 59 об'єктах

Загалом понад 70% робіт з експлуатаційного утримання доріг становлять роботи з ліквідації деформацій та ямкових ремонтів саме прифронтових доріг.

У держагентстві наголосили, що для населених пунктів, які перебувають під частими обстрілами, такі заходи необхідні для забезпечення життєдіяльності місцевих громад та можливості дістатися до більш безпечних територій.

Роботи на дорогах проводяться з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей. На інших ділянках проводиться локальний ямковий ремонт для забезпечення проїзду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5647
  0,1794
 0,43
EUR
 1
 47,2840
  0,1081
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2130  0,01 0,01 41,8759  0,08 0,19
EUR 47,0037  0,05 0,11 47,8319  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,22 0,53 41,6050  0,21 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес