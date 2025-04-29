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В Україні від початку року відремонтували майже 700 тисяч квадратних метрів прифронтових доріг
15:50 29.04.2025 |
Служби відновлення з початку 2025 року ліквідували понад 672 тис. кв. метрів руйнувань та деформацій на дорогах у прифронтових регіонах.
Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Зазначається, що найактивніше ведуться роботи у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях. Наразі тривають роботи на 59 об'єктах
Загалом понад 70% робіт з експлуатаційного утримання доріг становлять роботи з ліквідації деформацій та ямкових ремонтів саме прифронтових доріг.
У держагентстві наголосили, що для населених пунктів, які перебувають під частими обстрілами, такі заходи необхідні для забезпечення життєдіяльності місцевих громад та можливості дістатися до більш безпечних територій.
Роботи на дорогах проводяться з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей. На інших ділянках проводиться локальний ямковий ремонт для забезпечення проїзду.
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