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Уряд відклав впровадження європейських екостандартів для виробників ОПК
14:31 29.04.2025 |
Кабінет міністрів відклав впровадження вимог щодо відповідності стандартам «Євро-5» та «Євро-6» транспортних засобів, які використовуються у виробництві товарів оборонного призначення.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Схвалено проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» щодо вимог відповідності екологічним нормам», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Мельничука, документ передбачає відстрочення впровадження з 1 січня 2025 року вимоги щодо відповідності «Євро-5» та «Євро-6» транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений КМУ, та/або для експлуатації таким замовником.
Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року митне оформлення та перша реєстрація нових та вживаних сідлових тягачів, автобусів, вантажних авто, спецтехніки, а також нових легкових автомобілів, дозволяється лише у випадку відповідності нормам екологічного стандарту «Євро-6».
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