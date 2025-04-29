Уряд відклав впровадження європейських екостандартів для виробників ОПК

Кабінет міністрів відклав впровадження вимог щодо відповідності стандартам «Євро-5» та «Євро-6» транспортних засобів, які використовуються у виробництві товарів оборонного призначення.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Схвалено проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» щодо вимог відповідності екологічним нормам», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мельничука, документ передбачає відстрочення впровадження з 1 січня 2025 року вимоги щодо відповідності «Євро-5» та «Євро-6» транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений КМУ, та/або для експлуатації таким замовником.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року митне оформлення та перша реєстрація нових та вживаних сідлових тягачів, автобусів, вантажних авто, спецтехніки, а також нових легкових автомобілів, дозволяється лише у випадку відповідності нормам екологічного стандарту «Євро-6».



