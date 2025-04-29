Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд відклав впровадження європейських екостандартів для виробників ОПК

14:31 29.04.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів відклав впровадження вимог щодо відповідності стандартам «Євро-5» та «Євро-6» транспортних засобів, які використовуються у виробництві товарів оборонного призначення.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Схвалено проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» щодо вимог відповідності екологічним нормам», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мельничука, документ передбачає відстрочення впровадження з 1 січня 2025 року вимоги щодо відповідності «Євро-5» та «Євро-6» транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений КМУ, та/або для експлуатації таким замовником.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року митне оформлення та перша реєстрація нових та вживаних сідлових тягачів, автобусів, вантажних авто, спецтехніки, а також нових легкових автомобілів, дозволяється лише у випадку відповідності нормам екологічного стандарту «Євро-6».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5647
  0,1794
 0,43
EUR
 1
 47,2840
  0,1081
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2130  0,01 0,01 41,8759  0,08 0,19
EUR 47,0037  0,05 0,11 47,8319  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,22 0,53 41,6050  0,21 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес