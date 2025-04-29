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Імпорт електромобілів в Україну зріс на понад чверть
12:25 29.04.2025 |
За перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів. Це на 27% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала $223,6 млн.
З цієї кількості новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. - вживані (+34%).
Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).
За матеріалами:
Економічна правда
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