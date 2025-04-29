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Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах майже 200 мільйонів
09:50 29.04.2025 |
Фонд державного майна України 21-25 квітня провів 21 успішний онлайн-аукціон з приватизації у системі Prozorro.Продажі, на яких залучив 199,16 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомили у ФДМУ.
Зазначається, що зростання ціни об'єктів відбулося у 5,24 раза; загалом за лоти змагалися 130 учасників, тобто у середньому на лот припадало понад 6 охочих придбати державні об'єкти.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня стало окреме майно загальною площею 587,4 кв. м у місті Суми. За об'єкт змагалися 19 учасників, а вартість лота зросла до 111,11 млн грн.
Також попит серед інвесторів мали єдині майнові комплекси ДП «Київський експертно-технічний центр Держпраці» та ДП «Технік» у місті Києві. Ціна зросла, відповідно, до фінальних 45 млн грн та 22 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 24 онлайн-аукціони з приватизації.
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