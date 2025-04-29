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"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Гранти на старт або розвиток свого бізнесу за програмою «Власна Справа» отримали вже 25 тисяч українців на загальну суму 6 млрд грн
09:47 29.04.2025 |
«Ще 455 українців стали переможцями чергової хвилі програми «Власна Cправа». Вони отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 106 млн грн. Загалом від старту програми її переможцями стали 25 000 українців, які отримають гранти на 6 млрд грн. При цьому грантери вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Найпопулярнішими сферами діяльності грантерів шостої хвилі є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (155 осіб), переробна промисловість (67 осіб), тимчасове розміщування й організація харчування (64 особи) та надання інших видів послуг (37 осіб).
Найбільше грантів отримали представники Львівської (64), Вінницької (35), Харківської (34), Івано-Франківської (31), Дніпропетровської (29), Хмельницької (28) областей та міста Києва (28).
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|Гранти на старт або розвиток свого бізнесу за програмою «Власна Справа» отримали вже 25 тисяч українців на загальну суму 6 млрд грн
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