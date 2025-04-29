Купити БпЛА чи РЕБ як на Rozetka: для військових запрацював Brave1 Market

Для українських військових запускають маркетплейс новітніх технологій Brave1 Market. Про це оголосив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

"Підрозділи самостійно обиратимуть техніку, якою хочуть воювати, купуватимуть її за кошти військової частини. Платформа працюватиме як інтернет-магазин - на зразок Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів - інновації", - повідомив він.

За словами урядовця, на маркетплейсі вже представлено 1 000+ рішень: БпЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.

"Зараз військові самі шукають виробників та розробки в інтернеті, через знайомих й інші підрозділи, тому доступ до інформації обмежений. Маркетплейс значно спростить взаємодію між розробниками та військовими. Захисники зможуть за кілька кліків обрати потрібну технологію, порівняти характеристики різних засобів, звʼязатися з виробником й укласти пряму угоду", - зазначив Михайло Федоров.

Він додав, що маркетплейс допоможе розв'язати проблему з поширенням ефективних технологій, адже військові часто не знають про засоби, які вже є на ринку і які можуть допомогти їм ефективно виконувати завдання.

"Задля безпеки військові авторизуватимуться в маркетплейсі через Дію. Особливо сенситивна інформація міститься в закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему "Дельта", - пояснив Михайло Федоров.

Водночас Мінцифра уточнила, що виробникам для продажу технологій на маркетплейсі треба:

· Пройти перевірку на сайті Українського фонду стартапів;

· Надіслати запит про під'єднання до маркетплейсу на email: [email protected]. У темі листа вкажіть "Запит на під'єднання до Brave1" та додайте інформацію про проходження перевірки.