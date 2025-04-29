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В Україні зросла середня зарплата, – Пенсійний фонд

17:26 28.04.2025 |

Економіка

В Україні зросла середня зарплата, – Пенсійний фонд

 

В Україні в березні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 430 грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

"25 квітня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки", - сказано в повідомленні.

Цей показник у лютому 2025 року становив 18 589 грн, у січні - 18 660 грн.

Раніше повідомлялося, що середній розмір зарплати в 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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